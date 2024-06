Siccità, Anbi: "Catania a secco come alcune zone del Marocco o della Libia"

"È drammatica la situazione idrica nel Meridione d'Italia, soprattutto in Sicilia, alle prese con siccità e crescenti razionamenti d'acqua". Lo scrive l'osservatorio sulle risorse idriche dell'Associazione Nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue - Anbi, che indica la provincia etnea come quella più colpita dalla siccità: "Evidente è il caso di Catania, dove in 12 mesi sono caduti 240 millimetri di pioggia, corrispondenti al 40% della norma, allineando la città ai livelli di alcune zone aride del Marocco o della Libia. Emblematica è anche la situazione della zona dell'Etna, dove normalmente piove molto, ma che da un anno ha visto mancare (a Linguaglossa) ben 1145 millimetri di pioggia. I bacini siciliani trattengono ormai meno di 300 milioni di metri cubi d'acqua", sottolineano dall'osservatorio dell'Anbi. "Nonostante maggio sia stato più piovoso del consueto, dal 1° Settembre 2023 il deficit di pioggia in Sicilia tocca circa i 300 millimetri. I 453 millimetri d'acqua, caduti sull'Isola negli scorsi 12 mesi sono di poco superiori alla 'cumulata' registrata durante la grande siccità del 2022", aggiungono dall'Anbi.

"Analoga condizione si registra in Puglia: nei bacini mancano all'appello oltre 154 milioni di metri cubi rispetto al 2023. In Campania la situazione idrica è a macchie di leopardo, mentre resta precaria la Sardegna: le aziende agricole di Posada verranno rifornite d'acqua tramite autobotti, perché l'invaso Maccheronis trattiene solamente 7,68 milioni di metri cubi (l'anno scorso erano 23,23). Senza significative piogge, dovranno bastare per l'intera estate", concludono