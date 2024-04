Siccità, Confcooperative guarda al modello israeliano: serre "hi-tech" per irrigare con la condensa

In vista del tavolo di concertazione convocato dall’assessore regionale all’Agricoltura per far fronte all'emergenza siccità, Confcooperative Sicilia chiarisce la propria posizione e preannuncia l’intenzione di non accettare nessun compromesso. "Ci aspettiamo l’annuncio di misure straordinarie - spiegano il presidente regionale di Fedagripesca, Nino Accetta e il delegato per le Questioni Agricole, Alessandro Chiarelli - che siano analoghe a quelle adottate in Emilia Romagna per il post alluvione. Le parole non servono se non sono accompagnate da provvedimenti seri e concreti, che vadano ben oltre i confronti su quello che è e su quello che dovrebbe essere".

Confcooperative Sicilia, in particolare, non ritiene adeguato il piano di razionamento delle acque. "Inutile cominciare dalle dighe create per alimentare le aziende agricole- fanno notare Accetta e Chiarelli- e danneggiare proprio le imprese, senza coinvolgere al contempo i cittadini-consumatori, a partire dalle loro residenze, dai condomini, molti dei quali privi di punti di accumulo. La disponibilità di acqua h24 oggi è un bene a cui non si può più ambire. Ci aspettiamo misure grazie alle quali agli imprenditori agricoli siciliani, come ai colleghi emiliani e romagnoli, si dia la possibilità di una sospensione dei mutui per un anno. Non possiamo tollerare una separazione netta tra l’Italia che conta e quella, nel Sud, che può continuare a soffrire. Non tolleriamo il principio secondo cui un’alluvione pesi più degli incendi e della siccità che uccidono le nostre imprese". Confcooperative Sicilia avanza inoltre, un’altra rivendicazione. "Il gasolio va concesso ad accise zero, ulteriormente scontato rispetto all’euro e 20 di oggi, un prezzo troppo alto. Il 9 aprile ci aspettiamo dalla Regione una 'lista della spesa'. Auspichiamo -concludono Accetta e Chiarelli- un protocollo d’intesa con le maggiori università, a partire da quelle israeliane, che si occupano di risorsa acqua in agricoltura, affinché ci insegnino come si utilizza in maniera razionale. Se in quell’area riescono a realizzare serre nel deserto e ad utilizzare la condensa della notte per irrigare i pomodori di giorno, è evidente che hanno una marcia in più in termini di conoscenza".