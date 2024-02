La crisi idrica è sempre più marcata: in Sicilia aumenta il rischio desertificazione

Sono bastate le piogge cadute nello scorso weekend su gran parte del Paese, seppur con intensità diverse, a cambiare notevolmente il quadro idrologico lungo la Penisola, ribadendo i rischi dell'imprevedibilità climatica: dalla siccità alla minaccia idrogeologica. "E' sempre più evidente la necessità di infrastrutture idrauliche, che sappiano equilibrare le disponibilità d'acqua, calmierando i ricorrenti picchi estremi. E' condizione indispensabile per rendere compatibili sostenibilità ambientale, economica e sociale", ribadisce Francesco Vincenzi, Presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi).

"Purtroppo - continua - i territori più assetati della Sicilia non hanno beneficiato di una quantità di pioggia tale da riequilibrare il drammatico bilancio idrico negativo, maturato dopo 8 mesi di quasi totale aridità: le precipitazioni sono state, infatti, mal distribuite sul territorio, andando da una manciata di millimetri di pioggia, caduti sulle assetate province di Catania, Ragusa e Siracusa, ai mm. 271,4 in 72 ore su Prizzi, nel Palermitano". "Piogge così violente su terreni asciutti - evidenzia l'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche - accelerano il fenomeno dell'erosione, una delle principali cause , assieme alla siccità ed alle temperature estreme, del deterioramento organico dei suoli fino al completo inaridimento. Da uno studio basato su dati di inizio anni 2000 si evince che il 7,5% del territorio isolano era ad elevato rischio desertificazione, cui si accompagnava un 48,4% a rischio medio-alto (fonte SIAS Regione Sicilia)". Ora probabilmente tali dati già preoccupanti dovranno essere aggiornati.