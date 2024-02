Siccità, una boccata d'ossigeno per gli agricoltori catanesi: via al ripristino della condotta "Magazzinazzo"

In seguito agli interventi e le sollecitazioni di Coldiretti Catania, nei prossimi giorni inizieranno i lavori per la ricostruzione e rinforzo dell' adduttore irriguo "Magazzinazzo" nella piana di Catania.

"Si tratta di interventi indispensabili per salvaguardare le irrigazioni future – sostiene la Coldiretti etnea – che aiuterà gli agricoltori che in questo momento, così come nel resto dell’Isola, fanno i conti con la poca acqua a disposizione per le irrigazioni. Anni di incuria determinata anche dall’ormai patetico commissariamento dei consorzi di bonifica – si legge ancora nella nota dell'organizzazione di categoria – hanno provocato enormi problemi. I lavori potrebbero far tornare l’acqua in una delle zone agrumicole più importanti di tutta l’Isola, che è stata al centro dell’attenzione continua e costante di Coldiretti per permettere il mantenimento delle produzioni".