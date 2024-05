Siccità, Romano (Otass): "Tecnologi alimentari figure chiave per il riuso delle acque"

"Occorre un incontro e un confronto urgente con il segretario dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Leonardo Santoro, per metterlo al corrente delle conoscenze specifiche del Tecnologo alimentare e poter dare, così, un contributo professionale all’imminente tavolo tecnico convocato per il 7 maggio prossimo". A chiederlo è Daniele Romano, in qualità di presidente dell’OTASS (Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna). “Il 7 maggio, infatti, – afferma il presidente Romano – è stato convocato il Comitato Tecnico Scientifico dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, per sviluppare contributi utili e affrontare le criticità emerse e che continuano a riproporsi. Apprendiamo, però, che al suddetto tavolo siederanno tutte le Università siciliane, la Consulte degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, degli Architetti, dei Geologi, la Federazione regionale Ordine Dottori Agronomi e Forestali, l’Ordine nazionale dei Biologi, la Federazione nazionale dei Chimici e dei Fisici. Inspiegabilmente assente – sottolinea Romano – l’Ordine dei Tecnologi Alimentari di Sicilia e Sardegna, che invece ha competenze specifiche nell’uso e nel recupero delle acque utilizzate nell’industria alimentare, Da qui, la nostra richiesta di incontrare il segretario Leonardo Santoro, ma anche di coinvolgere i Tecnologi Alimentari nei prossimi tavoli tecnici”.