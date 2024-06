Siccità, un tir di erba medica disidratata per gli animali sull'Etna

Un tir di erba medica disidratata per sfamare gli animali e salvare gli allevamenti sull'Etna. E' arrivato stamani a Maniace e a Bronte, grazie a Coldiretti con un intervento dettato dalla "emergenza delle emergenze" causata dalla minore produzione di grano e fieno di quest'anno che ha superato in media il 70 per cento. "Supportare gli allevamenti - sottolinea Coldiretti Sicilia - è determinante per salvare le aziende che a causa della mancanza di pioggia sono costrette a scelte drastiche. Coldiretti sta quindi aiutando le imprese agricole concretamente perche' in alcune zone non piove da mesi e laddove c'e' l'acqua il sistema di ripartizione non puo' soddisfare le richieste".