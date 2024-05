Fsc 2021-2027, per la Sicilia 6,8 miliardi: firmato l'accordo tra governo nazionale e Regione

La Sicilia potrà contare su 6,8 miliardi di euro per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell'accordo per il Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027 tra la presidenza del consiglio dei ministri e la presidenza della Regione Siciliana firmato questo pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo, alla presenza dei sindaci di tutta l'Isola e di autorità civili, religiose e militari.

L'intesa garantisce con 5,5 miliardi la copertura finanziaria a 580 interventi in nove diversi ambiti e con ulteriori 1,3 miliardi il cofinanziamento regionale al progetto della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, ponendo la Sicilia al primo posto tra le regioni per risorse assegnate. Nel dettaglio, la parte più consistente delle somme, 2,5 miliardi è destinato ad “Ambiente e risorse naturali”: agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori a Palermo e Catania si aggiungono, tra gli altri, finanziamenti per risorse idriche (527 milioni), rifiuti (164 milioni) depurazione (354 milioni), interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera (circa 700 milioni).

All'ambito “Trasporti e mobilità” è assegnato 1 miliardo di euro, di cui 710 milioni serviranno a interventi di manutenzione stradale e per nuove infrastrutture viarie. Nello specifico, per la ferrovia circumetnea metropolitana di Catania, tratta Misterbianco-Paternò, sono stati assegnati 121 milioni di euro. 18 interventi per 4 aeroporti (Misiliscemi, Comiso, Catania, Cinisi). A “Competitività imprese” vanno 548 milioni; a “Sociale e salute” 392 milioni, di cui 271 milioni includono investimenti in strutture e attrezzature sanitarie; a “Riqualificazione urbana” 100 milioni; alla “Cultura” 182 milioni. Per “Istruzione e formazione” sono previsti 80 milioni; per il settore “Energia” 67,5 milioni; infine alla linea di azione “Capacità amministrativa-assistenza tecnica” andranno 89 milioni. Inoltre, 331,9 milioni di risorse Fsc 2021-2027 sono destinati al cofinanziamento dei Programmi europei della Regione Siciliana. A questi fondi si aggiungono 234 milioni di euro di anticipazione Fsc. La Regione Siciliana nella definizione della programmazione riguardante il Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027 ha beneficiato del supporto di Cassa depositi e prestiti.

“La Sicilia da oggi è pronta a mettere il turbo per ripartire. Con la firma a Palermo tra il presidente Giorgia Meloni e il governatore Schifani sul Patto di sviluppo e coesione, la Regione riceverà 6,8 miliardi di euro oltre ai 2,9 sui finanziamenti da comuni, Regione e altri fondi dello Stato che insistono sui progetti inseriti in questo accordo, per un totale complessivo di 10 miliardi di euro. È una pagina storica che potrà finalmente dare la spinta per programmare opere che renderanno la Sicilia competitiva, sotto tutti i punti di vista, al pari delle altre regioni italiane. Tra gli investimenti, 1,3 miliardi andrà al Ponte di Messina. Altri 800 milioni saranno destinati ai termovalorizzatori di Palermo e Catania, 940 milioni per risorse idriche e rifiuti, 450 per il dissesto idrogeologico. Ben 1 miliardo e 204 milioni per i trasporti, tra strade e ferrovie, per gli aeroporti di Palermo, Catania e Comiso, per i trasporti marittimi e i mezzi pubblici. Altri 250 milioni per la sanità, sviluppo e incentivi per le imprese attraverso un investimento di 450 milioni di euro, 290 milioni per contrastare il fenomeno della siccità che colpisce i nostri terreni agricoli e 54 milioni per i beni culturali”. Lo dichiara in una nota il vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Manlio Messina.