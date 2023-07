Sicilia Mare Nostrum, Musumeci: "L'Italia assuma protagonismo economico"

Dal piano Mattei al ruolo dell'Ue nel continente africano, ma anche la sfida dell'autonomia energetica e del piano sviluppo industriale dell' Isola: sono le tematiche di "Sicilia Mare nostrum", il meeting promosso da Fratelli d'Italia svoltosi, ieri, al Porto Rossi di Catania. L'iniziativa, promossa dalla Federazione provinciale di Catania e organizzata dal deputato regionale Giuseppe Zitelli, ha visto la partecipazione del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e dei coordinatori provinciale e regionale, Alberto Cardillo e Salvo Pogliese, dei deputati nazionali Manlio Messina, vicecapogruppo alla Camera, e Francesco Ciancitto. Presenti anche l'assessore regionale al Territorio e Ambiente, Elena Pagana, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, i deputati regionali di FdI insieme ai sindaci e amministratori del partito.

Presenti il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso e il ministro della Protezione civile e del mare Nello Musumeci. "C'e la connettività del territorio se pensiamo ai cavi digitali sottomarini che uniranno l'Europa all'Africa e l'Asia attraverso il Mediterraneo. In tutto questo contesto l'Italia e la Sicilia sono centrali e ritengo che nei prossimi anni la nostra Sicilia possa diventare un polo di sviluppo principale in Italia e tra i primi in Europa per quanto riguarda l'economia digitale e quella green. Abbiano due grandi aziende di successo,un ecosistema particolarmente favorevole se pensiamo a Catania con l'Universita' l'Etna valley, l'Stm e pure l'Enel che qui nel capoluogo etneo ha insediato un grande stabilimento europeo di pannelli solari", ha dichiarato. "Non è un caso - ha aggiunto- che Catania sia diventata una realtà avanzata nel campo dell'economia green e della teconologia digitale".

"Ormai credo che sia ampiamente risaputo. L'Italia conta nel mondo se conta nel Mediterraneo. Contare significa avere un protagonismo sul piano economico e noi possiamo giocare un ruolo da protagonista nella competizione con i paesi del Nord Africa, con i Paesi europei con quelli del Medioriente in termini infrastrutturali, con il potenziamento dei porti, con gli hub energetici. Si tratta di sapere mettere assieme gli ingredienti e definire una strategiaed e' questo l'obiettivo al quale il Governo meloni sta lavorando, ognuno con il proprio compito", ha dichiarato Musumeci.

Sul tema dei giovani che vanno via, Musumeci ha dichiarato: ''Che un cervello vada fuori dell'Italia con il biglietto di ritorno, mi sembra anche fisiologico. Essere costretto ad andare fuori dall'Italia, è un problema serio che dobbiamo neutralizzare, che dobbiamo evitare''. ''Perché i giovani - ha aggiunto- possano investire in Italia servono opportunità, nuove opportunità e io credo che una delle frontiere piu' sfidanti sia la transizione energetica. Anche perché l'Italia gioca un ruolo da protagonista per la sua posizione centrale nel mediterraneo''. ''Sono fiducioso - evidenzia- in una nazione dove le culle sono sempre più vuote, e dove gli ospizi sono sempre più pieni. Abbiano bisogno non soltanto che i giovani rimangano in Italia, ma che qui possano formare la famiglia e fare figli perché il calo demografico è un problema serissimo che mette in seria difficoltà la prospettiva di crescita di una nazione. E noi questa prospettiva continuiamo a guardarla con grande incertezza''.