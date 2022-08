La Sicilia tra le regioni con più spiagge 'pet friendly': maglia nera per Catania

Le vacanze in riva al mare sono adatte a tutta la famiglia, amici a quattro zampe compresi. A ricordarlo in vista della Giornata Mondiale del Cane del 26 agosto è Spiagge.it, il portale di riferimento in Italia per la prenotazione di ombrelloni e la gestione degli stabilimenti balneari, che nell'ultimo anno ha visto crescere, fino ad arrivare al 25 per cento del totale delle spiagge presenti sulla piattaforma, il numero di lidi che consentono l'accesso ai cani o offrono servizi aggiuntivi dedicati agli animali domestici. Tra queste c'è anche la Sicilia che, stando a quanto risulta dal portale, conta 35 lidi pet-friendly. Di questi neanche uno si trova a Catania, dove però qualche timido tentativo comincia a intravedersi, per esempio, nelle spiagge libere del viale Kennedy, alla Playa.

A sembrare più dotate di spiagge assistite dal servizio sono, invece, Taormina e molte zone del Trapanese. Tra le regioni dello Stivale, la regina delle vacanze pet-friendly è l'Emilia-Romagna, dove si concentra quasi il 30 per cento degli stabilimenti italiani - prenotabili su Spiagge.it - che accolgono anche gli amici a quattro zampe e offrono servizi basici come la fornitura di ciotole e la possibilità di utilizzare vaporizzatori e fontanelle. Ad affiancarla sul podio ci sono Lazio e Toscana (entrambe al 10%), seguite da Puglia, Campania, Liguria, Calabria, Abruzzo, Sicilia e Marche.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi per il benessere e l'intrattenimento degli animali, l'Emilia-Romagna è ancora una volta in testa alla classifica con il maggior numero di stabilimenti pet-friendly che offrono anche servizi extra come aree relax per lo svago e il gioco, piscine, servizi di dog sitting, controlli sanitari e assistenza veterinaria, consulenze educative e percorsi mobility o di approccio all'acqua. Seguono Toscana, Liguria e Puglia.