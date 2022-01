Sicilia in zona arancione? Razza: "Attendiamo provvedimento di Speranza"

"Si attende il provvedimento del ministro della Salute Speranza in linea con le decisioni sin qui assunte dal Presidente della Regione per oltre 130 Comuni siciliani già in zona arancione". Lo afferma all'AdnKronos l'assessore regionale in merito alla più che concreta ipotesi che la Sicilia possa a brevissimo entrare in zona arancione in merito all'emergenza Covid. "Già con l'ordinanza del Presidente della Regione Musumeci - ribadisce Razza- oltre cento Comuni erano in zona arancione e le nuove regole sulla zona arancione, per fortuna, non colpiscono l'economia ma chi non ha ancora deciso, potendolo fare, di vaccinarsi".

"Questa decisione - conclude all'AdnKronos l'assessore regionale alla Salute in Sicilia- riguarda più regioni italiane e certamente contribuirà come nel passato a definire una crescita delle prime vaccinazioni che nelle ultime settimane hanno superato le 300mila unità".