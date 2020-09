Sicula Trasporti ancora nel mirino, sequestro di beni per i fratelli Leonardi: valore 30 milioni di euro

I finanzieri del comando provinciale di Catania hanno eseguito un provvedimento di sequestro patrimoniale, emesso dal Tribunale etneo, di fabbricati e terreni, beni mobili registrati e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. Si tratta di un importante compendio aziendale, costituito da 48 immobili di pregio situati a Catania e Aci Castello, 5 rapporti finanziari e 20 veicoli commerciali, intestato alle società Leonhouse e Eta Service, le cui quote sono state parimenti sottoposte a sequestro.

Le due società sono riconducibili agli imprenditori catanesi Antonino Leonardi e Salvatore Leonardi, già destinatari di ordinanza di custodia cautelare nell’ambito del procedimento penale 2025/18 a carico della Sicula Trasporti, relativo al contrasto del traffico illecito di rifiuti. In particolare, la prima fase delle indagini ha fatto emergere che Antonino e Salvatore Leonardi hanno, nel tempo, gestito i rifiuti destinati alla più grande discarica della Sicilia in modo non conforme alla normativa ambientale, con la compiacenza di funzionari pubblici infedeli, a loro volta tratti in arresto per corruzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli ulteriori approfondimenti patrimoniali, delegati dalla Procura etnea ed effettuati dal Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Catania, hanno messo in luce la strumentalità delle aziende -ora sottoposte a sequestro -nelle varie condotte criminali poiché è stato evidenziato che le stesse imprese hanno operato in continuità, con propri dipendenti e servendosi di mezzi pesanti, nell’illecito smaltimento dei rifiuti.