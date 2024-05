Sicurezza, l'allarme di Pellegrino: "Casi di criminalità in aumento"

Catania non è sicura. A lanciare l'allarme è il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Riccardo Pellegrino, che denuncia un preoccupante aumento della criminalità in città, con particolare nei quartieri periferici.

Rapine frequenti, soprattutto nei negozi. L'ultimo episodio, avvenuto sabato in un tabaccaio di Canalicchio, ha fatto traboccare il vaso. "Le persone non si sentono al sicuro", afferma Pellegrino, che sottolinea come la situazione sia particolarmente critica nelle zone più popolose e lontane dal centro.

Mancano le forze dell'ordine. Secondo il vicepresidente, il problema principale è la carenza di personale nel corpo dei vigili urbani, che non è in grado di presidiare adeguatamente il territorio. Per questo motivo, Pellegrino chiede al sindaco Trantino di farsi portavoce con il Governo Meloni per ottenere un aumento delle forze dell'ordine, non solo per la repressione dei reati, ma soprattutto per la prevenzione.

Prevenzione e non solo repressione. L'obiettivo, secondo Pellegrino, è quello di far sentire la presenza delle istituzioni ai cittadini e di garantire loro il diritto di vivere e lavorare in una città sicura. "Non serve solo la repressione", conclude, "ma servono misure concrete per prevenire i crimini e per dare alle persone il senso di sicurezza che meritano".

