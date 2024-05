Enti bilaterali e sicurezza sul lavoro, corso di aggiornamento per rls/rlst delle federazioni Cisl

Le funzioni svolte dagli enti bilaterali in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro saranno al centro della giornata conclusiva del 1° corso di aggiornamento e rafforzamento delle competenze per RLS/RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) e dirigenti sindacali Cisl, organizzato dalla Cisl di Catania con il proprio Dipartimento Salute e Sicurezza, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale Confederale e la Cisl Sicilia, che si terrà, domani lunedì 20 maggio, dalle 9, al Seminario arcivescovile di Catania (via Braille). Dopo l'introduzione di Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl etnea, aprirà gli interventi la relazione di Rosanna Laplaca, segretaria regionale Cisl Sicilia e vicepresidente EBAS (Ente bilaterale dell’artigianato siciliano), con "Approccio di sistema per una diffusa cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sostegno della bilateralità". Seguirà Massimiliano Serrago, coordinatore Opra(Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato) Sicilia per la Cisl Sicilia, con "Prevenzione e tutela della salute e sicurezza: il ruolo degli organismi paritetici. L’impegno dell’Opra". "L’obiettivo della Cisl di Catania - ribadisce Attanasio - è di pianificare strategie condivise, sindacali e legali, per presidiare in modo strutturale il contrasto agli infortuni sui luoghi di lavoro, insieme alle malattie professionali, in evidente crescita anche nella nostra provincia, nell’ottica più ampia e complessiva del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori. Anche per questo, chiediamo da tempo la costituzione di una rete che promuova una cultura della prevenzione dei rischi e degli incidenti sul lavoro".