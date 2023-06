Diminuiscono gli infortuni sul lavoro in provincia di Catania

Si è riunita ieri, presieduta dal Prefetto Maria Carmela Librizzi, la Conferenza Provinciale Permanente in materia di incidenti sui luoghi di lavoro, per esaminare le problematiche concernenti le condizioni di sicurezza nella provincia di Catania.

Le istituzioni presenti

All’incontro hanno partecipato: il questore, i rappresentanti del Comando provinciale dei carabinieri e del Comando provinciale della guardia di finanza, della Direzione Marittima Sicilia Orientale, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dell’autorità di sistema portuale della Sicilia Orientale, il dirigente dell’Ispettorato ripartimentale foreste, i rappresentanti della Città Metropolitana e del Comune di Catania, dell’Asp, il direttore dello Spresal e il Presidente dell’organismo provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il direttore dell’Inail, il vice direttore dell’Inps, il commissario della Camera di Commercio, i rappresentanti del centro per l’impiego e dell’Arpa, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali.

L'osservatorio in materia di incidenti sui luoghi di lavoro

Il Prefetto ha evidenziato che l’istituto della Conferenza permanente è "fondamentale per il coordinamento delle attività degli enti e le istituzioni coinvolte a vario titolo nel fenomeno in argomento, al fine di evitare inutili e dannose sovrapposizioni". Sottolineando "l’esigenza di ricostituire l’osservatorio in materia di incidenti sui luoghi di lavoro, per favorire una migliore circolarità delle informazioni e conoscenza del fenomeno, che coinvolge anche la tematica della incidentalità stradale, in relazione alla quale sarà convocata presto apposita riunione e l’esigenza di dare un taglio concreto alle attività dell'osservatorio per incrementare le iniziative di contrasto". Il Direttore dell’Inail ha evidenziato alcuni dati relativi agli incidenti sul lavoro, a livello europeo, nazionale, regionale e provinciale.

I dati: diminuiscono gli incidenti

In particolare, è stato rilevato un decremento degli incidenti sul lavoro rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A livello nazionale si registrano 194.106 infortuni denunciati nel periodo gennaio-marzo 2022, mentre nel periodo gennaio-marzo 2023 sono pari a 144.586. Anche a livello provinciale si registra analogo decremento: nel primo quadrimestre del 2022 sono stati denunciati 2817 infortuni, mentre nel primo quadrimestre di quest’anno 2283. Dall’analisi dei dati condivisi dal direttore dell’Inail, è emerso, inoltre, un incremento degli infortuni che si verificano nel tragitto casa-lavoro. Il Direttore dell’Inail ha evidenziato che "non sono state pienamente utilizzate le risorse messe a disposizione dall’ordinamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro".

L'importanza della formazione

Il Prefetto ha invitato, in proposito, "a svolgere apposite sessioni formative per diffondere la conoscenza dei contributi previsti dal nostro ordinamento per le imprese in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro", in ordine al quale il direttore dell’Inail ha manifestato la propria disponibilità, "con la collaborazione della Camera di Commercio e degli ordini professionali, al fine di divulgare il più possibile detti strumenti". Anche il direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro e il presidente dell’organismo provinciale di coordinamento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro presso l’Asp di Catania concordano sull’importanza della formazione, manifestando "ampia disponibilità a portare avanti ogni iniziativa al fine di promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Intensificare i controlli

In particolare, il direttore dell’Ispettorato del Lavoro ha condiviso con il Prefetto la possibilità "del coinvolgimento degli altri organi competenti allo scopo di intensificare i controlli, coinvolgendo il maggior numero di cantieri e aziende". I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno sottolineato l’importanza della vigilanza nei settori sensibili, come i sub appalti e sulla verifica del rispetto dell’applicazione dei contratti di settore. Nel corso dell’incontro si è convenuto di predisporre un’apposita piattaforma informatica, che consenta di favorire una maggiore circolarità delle informazioni.

Il coinvolgimento dei Sindaci

Il Prefetto ha comunicato che interesserà i Sindaci della provincia per il coinvolgimento delle polizie locali nelle visite ai cantieri, sottolineando l’importanza dei comitati paritetici, integrati dai rappresentanti degli ordini professionali, che hanno manifestato la propria disponibilità al fine di mettere in campo visite collaborative nei cantieri. In ultimo, il Prefetto ha evidenziato la necessità che, oltre alle attività di prevenzione e di vigilanza, "sia valorizzata la formazione per i lavoratori e per tutti gli addetti del settore e per i ragazzi nelle scuole, al fine di diffondere nei giovani la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro".