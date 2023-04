Sicurezza sul lavoro, un convegno al Policlinico

Venerdì prossimo, 28 aprile, alle 14 nell'aula magna Scuola di Medicina del Policlinico 'G. Rodolico - San Marco' è in programma un incontro dal titolo 'Salute e sicurezza sul lavoro: la sfida dell'innovazione sostenibile', organizzato dall'Università di Catania insieme a Inail e Asp in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul Lavoro.

Lo rende noto l'Ateneo L'obiettivo della giornata è di "sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, il focus è sulla sfida dell'innovazione sostenibile, ossia sulle tecnologie e sulle metodologie che permettono di migliorare la qualità del lavoro riducendo i rischi".

L'evento prevede diversi momenti di approfondimento e di confronto tra gli esperti del settore e i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle imprese e del sindacato. Inoltre saranno presentati alcuni casi di successo di imprese che hanno investito in soluzioni innovative per garantire la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. "grazie a queste esperienze concrete - sottolinea una nota - si potrà comprendere in modo più approfondito l'importanza dell'innovazione sostenibile e delle buone pratiche in campo lavorativo. Sono in programma una prima sessione su 'Innovazione e sostenibilità nei luoghi di lavoro. Gli obiettivi dell'Agenda 2030', una seconda su 'Best practice nell' innovazione e sostenibilità', ed una parte finale dedicata a un confronto sulle modalità più innovative per gestire salute e sicurezza sul lavoro, con una tavola rotonda aperta al contributo degli Ordini professionali.