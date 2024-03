"Basta morti sul lavoro": flash mob della Cisl in via Etnea

Nell’ambito della campagna di mobilitazione nazionale "Fermiamo la scia di sangue", la Cisl ha indetto una manifestazione regionale, per il prossimo martedì 5 marzo , allo scopo di ostenere i contenuti della propria piattaforma presentata al governo sul tema della sicurezza nei posti di lavoro. A Catania si terrà un presidio davanti alla sede della Prefettura di via Etnea, dalle 10 e 30 alle 13, alla presenza di Paolo Sanzaro, segretario regionale Cisl Sicilia. All’interno del presidio, inoltre, verrà realizzato un flash mob.

"La mobilitazione nazionale è mossa dall’ennesima tragedia avvenuta nel cantiere di Firenze – dichiara Maurizio Attanasio, segretario generale della Cisl di Catania – ma con gli altri incidenti successi e, per ultimo, quello tragico avvenuto a Misterbianco, dove ha perso la vita un imprenditore, diventa quanto mai pregnante sollecitare il Governo e la rappresentanza delle imprese a una strategia nazionale in grado di salvaguardare la vita e la salute di lavoratrici e lavoratori. La guardia non va abbassata mai - aggiunge - serve una cultura della sicurezza e della salute sul lavoro per tutte le maestranze, da plasmare già a partire dall’età scolare. Occorrono anche maggiori controlli sui corsi e sulle certificazioni che accompagnano la formazione. Quando si comprenderà che la sicurezza e la salute nei luoghi del lavoro non sono un costo ma un reale investimento nel salvaguardare le lavoratrici e i lavoratori, allora forse avremo una piena cultura della prevenzione dei rischi e della primaria importanza del capitale umano".