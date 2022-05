Sicurezza sul lavoro, denunciato un imprenditore 40enne

Continuano incessanti i controlli dei carabinieri per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e lavoro sommerso. I controlli straordinari nel settore edile hanno visto impegnati i militari della tenenza di Mascalucia, coadiuvati dai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania.

Le attività ispettive hanno interessato diversi cantieri installati ed incaricati di lavori di ristrutturazione per civile abitazione tra cui uno installato in zona Mompilieri. Dopo le verifiche è stato denunciato un 40enne del posto, amministratore unico di una ditta di Mascalucia, in quanto è stata riscontrata l’inidoneità del ponteggio metallico, carente di basette stabilizzatrici, parapetti e tavole ferma piedi. Le inosservanze rilevate comporteranno il pagamento di un’ammenda per un ammontare complessivo di 1.965 euro.