Sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulata convenzione tra Prefettura e Asp

La Prefettura di Catania e l’Azienda Sanitaria provinciale hanno stipulato una convenzione per l’erogazione di attività di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’intesa mira a sviluppare rapporti di collaborazione per l’organizzazione di iniziative congiunte per la promozione e diffusione della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. In tale ambito, al fine di dare esecuzione alla progettualità, i referenti dell’Asp e della Prefettura concorderanno un apposito calendario formativo. Il Prefetto Librizzi nel ringraziare l’Asp per il supporto fornito, ha sottolineato l’importanza della formazione nella delicata materia, strumento indispensabile per la tutela dei lavoratori e per la prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale