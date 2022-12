Sicurezza, pianificate in Prefettura le misure ed i servizi di controllo in vista delle festività natalizie

Si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto e al quale hanno partecipato il commissario straordinario del comune di Catania, il questore, i comandanti provinciali dei parabinieri e della guardia di finanza, il direttore marittimo della Sicilia orientale i comandanti della sezione di polizia stradale e della polizia ferroviaria, il rappresentante della polizia di frontiera aerea e il comandante della polizia Municipale.

L’incontro è stato convocato per pianificare i servizi di vigilanza e controllo del territorio in occasione delle festività natalizie e di fine anno che, come di consueto, saranno intensificati in considerazione del grande afflusso di persone nei principali luoghi di aggregazione e delle presenze turistiche che, dopo due anni di pandemia, sono segnalate in aumento. Nel corso dell’incontro sono stati individuati gli obiettivi sensibili che saranno oggetto di particolare attenzione da parte delle forze di polizia, tra questi i luoghi di culto e gli snodi nevralgici dei trasporti: l’aeroporto, le tratte autostradali dell’A18, dell’A19 e della tangenziale, la stazione ferroviaria e il porto.

Sono stati, altresì, pianificati mirati servizi interforze specificamente dedicati ai reati predatori che, specie in questo periodo dell’anno, caratterizzato da un sensibile incremento della circolazione di denaro, destano particolare allarme fra i commercianti. In ordine agli spettacoli che il comune di Catania ha comunicato di aver organizzato durante il periodo natalizio, lo stesso comune predisporrà i piani di sicurezza che saranno esaminati nel corso di una successiva riunione dello stesso comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Visti i positivi risultati ottenuti nel corso della sperimentazione avviata alla fine del mese di novembre, inoltre, il consesso ha convenuto di rinnovare, anche per il 17 dicembre, le misure che interessano il centro storico, con la conferma dell’isola pedonale in via Sangiuliano, nel tratto compreso fra via Manzoni e via Ventimiglia, fra le 21 e le 4 della sola serata del sabato. Tali limitazioni non saranno più operative durante i successivi fine settimana del periodo natalizio e formeranno oggetto di ulteriori approfondimenti nel prosieguo.

In precedenza, alla presenza dei rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’Azienda sanitaria provinciale, del 118, del parroco della cattedrale e del presidente del comitato per i festeggiamenti in onore di Sant’Agata, è stato effettuato un aggiornamento sulle pianificazioni di sicurezza che saranno approntate in occasione della festa in programma fra il 3 ed il 5 febbraio 2023. Il Commissario Straordinario ha, al riguardo, comunicato che il comune ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria di alcune strade – fra le altre, in particolare, il tratto in salita di via Sangiuliano – al fine di consentire uno svolgimento in sicurezza della processione. Nel corso della riunione, infine, è stato oggetto di attenzione l’episodio verificatosi nei giorni scorsi a Librino nei pressi dell’Istituto Comprensivo “Fontanarossa”, rispetto al quale – ferme restando le attività investigative tutt’ora in corso – è stata convenuta un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo nel quartiere. In proposito, il Prefetto ha promosso un incontro con il Commissario Straordinario e la dirigente scolastica, nel corso del quale è stata effettuata una valutazione congiunta delle richieste formulate da quest’ultima, condividendo la necessità di porre in essere degli interventi di manutenzione urgente per una maggior sicurezza del plesso