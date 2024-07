Incidente a corso Indipendenza, il consigliere Mirenda presenta una mozione sulla sicurezza stradale

Il consigliere comunale Maurizio Mirenda, capogruppo di Noi Democratici – Nuova DC, ha inoltrato al presidente del Consiglio comunale, Sebastiano Anastasi, la mozione “Interventi immediati per garantire la sicurezza stradale in corso Indipendenza e non solo”.

"Gli ultimi incidenti avvenuti in corso Indipendenza – afferma Mirenda – non possono cadere nel dimenticatoio, piuttosto coinvolgerci tutti per trovare una soluzione al problema dell'alta velocità, così come risolto nella circonvallazione di Catania, che, in seguito della mozione, a mia firma ha visto installare degli autovelox fissi, con la conseguente riduzione drastica degli incidenti, soprattutto gravi"

In quella mozione si chiedeva, sottolinea Mirenda, “l’installazione di alcuni autovelox fissi nei punti strategici della città. Se ciò fosse stato attuato dall'amministrazione, oggi non si parlerebbe di queste dolorose vicende, che hanno visto spegnersi altre vite umane, nonostante la responsabilità non sia direttamente imputabile al Comune di Catania, bensì all'audace e imprudente guida di taluni".

"Pertanto si impegna, nuovamente, l'Amministrazione ad approvare l'installazione di alcuni autovelox in Corso Indipendenza e laddove si ritiene opportuno che questi rilevatori di velocità siano indispensabili per ristabilire più ordine e sicurezza, come in viale Africa, viale Ruggero di Lauria, via Domenico Tempio, via Della Concordia, viale Moncada, Viale Bummacaro, via Paso Gravina, ecc.ecc., insomma dove è stata registrata una notevole incidenza di sinistri stradali gravi", conclude il consigliere comunale.