Misterbianco, dopo l'ennesimo incidente i residenti di via Di Vittorio chiedono nuovi dossi artificiali

Nel pomeriggio dello scorso venerdì, la via Giuseppe Di Vittorio, a Misterbianco, è stata teatro di un nuovo incidente stradale. Un pedone è stato centrato in pieno da un motorino, guidato da un portapizze che procedeva a velocità elevata e privo di assicurazione. Il 46enne, lettore del nostro giornale, ha riportato ferite ed escoriazioni, e racconta di essere "vivo per miracolo" dopo aver fatto un volo di diversi metri sull'asfalto. A soccorerlo i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico di Catania. "Anche in passato - spiega - si sono verificato incidenti stradali anche mortali in questa strada, in cui auto e moto corrono a gran velocità. Quel pomeriggio alcune macchie si erano fermate per farmi attraversare, ma il conducente del motorino le ha sorpassate investendomi a folle velocità. Sono già presenti due dossi, ma posti a circa 500 metri di distanza l'uno dall'altro. Non sufficienti, quindi, a rallentare i veicoli per tutto il rettilineo". La richiesta corale dei residenti della zona, rivolta al Sindaco Marco Corsaro, è quella di porre in opera nuovi interventi che possano risolvere una volta per tutte la situazione, mettendo in sicurezza questo pericoloso tratto di strada.