Sicurezza sul lavoro, controlli in un'officina: sequestrata l'attrezzatura

I carabinieri della stazione di Ognina, unitamente al personale del Reparto Ambientale della Polizia Locale, nel quartiere di Picanello, hanno effettuato un servizio finalizzato al contrasto della criminalità in genere, nonché al controllo della regolarità amministrativa e delle norme di sicurezza sul lavoro nei confronti dei gestori di alcune officine operanti in quel territorio. E’ così emerso che il titolare di un’officina meccanica in via Wrzì non aveva provveduto all’inoltro della prevista segnalazione certificata di inizio attività. All’interno dell'attività artigianale, inoltre veniva utilizzata varia attrezzatura da lavoro non conforme alle normative di sicurezza che, pertanto, è stata sequestrata. Si è accertata inoltre la mancata iscrizione all’ente previdenziale ed assistenziale. Nel corso dell’attività sono state controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari, nonché sono state identificate 14 persone e controllati 14 veicoli con elevazione di 2 sanzioni amministrative per violazioni al c.d.s.