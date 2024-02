Sicurezza, Capuana (FI) presenta una mozione per istituire il "vigile di quartiere"

Il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia a palazzo degli Elefanti, Piermaria Capuana, insieme ai colleghi di partito, ha presentato una mozione, votata all'unanimità, per proporre la figura del "poliziotto municipale di prossimità". Una figura che, nelle intenzioni, dovrebbe coinvolgere la polizia locale in tutti i sei municipi cittadini, creando un ufficio mobile per la raccolta di denunce e segnalazioni e potenziando la vigilanza attiva, a sostegno di un dialogo diretto tra le forze dell'ordine e i cittadini. "L'obiettivo –spiega Capuana- è creare un servizio di prossimità, che renda ancora più accessibile il dialogo tra polizia locale e cittadini. Per questo, chiediamo all’amministrazione di individuare e potenziare le risorse destinate alla polizia locale per consentire una maggiore vigilanza e risposta rapida ai cittadini sul tema della sicurezza". Nella mozione viene richiesta la presentazione di un progetto esecutivo per attivare il "vigile di quartiere" nei punti di maggior criticità della città, individuando le risorse economiche necessarie. Infine, si propone di implementare azioni preventive e programmi di sensibilizzazione per coinvolgere attivamente la comunità nella lotta al degrado urbano e alla criminalità.