Il 3 ottobre mancherà l’acqua in alcune aree di Catania, ecco le zone interessate

Sidra comunica possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua nel territorio di Catania per la giornata del 3 ottobre. Sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata, per “interventi di manutenzione straordinaria" su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città di Catania e alcune zone dei limitrofi Comuni di Tremestieri Etneo e Gravina di Catania.

I quartieri che potranno essere interessati dal disservizio sono: Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, San Giovanni Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi. Potrebbero comunque verificarsi disagi con l’erogazione dell’acqua anche nelle zone circostanti. Nord: Circonvallazione di Catania e precisamente viale O. da Pordenone, viale A. Doria, viale F. Vivaldi, viale A. Usodimare; EST: Vie Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia, Calì;