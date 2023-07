Sidra: "Ancora blackout, importante ammanco di acqua a Catania"

"In via Cristoforo Colombo, zona Cerza, siamo senza acqua e senza luce da 16 ore. La spesa tutta da buttare e il caldo da morire, senza nemmeno potersi rinfrescare". E ancora, una residente di via Giuseppe Missori: "Siamo stanchi, è il terzo giorno senza acqua e nessuna risposta". Sono alcune delle tante segnalazioni che continuano ad arrivare dai nostri lettori. Nonostante, infatti, le rassicurazioni da parte di E-Distribuzione, i disservizi non sono stati risolti. Mancanza di energia elettrica e conseguente carenza idrica in molte zone di Catania.

Sidra ha comunicato che, nel tardo pomeriggio di ieri, si sono verificate sospensioni di fornitura di energia elettrica con conseguente stacco di alcuni degli impianti di produzione idrica. In uno di tali impianti di produzione la fornitura di energia elettrica risulta tuttora sospesa e pertanto si registra un importante ammanco di acqua in rete di distribuzione. Per questo si stanno verificando e si continueranno a verificare fenomeni diffusi di mancanza acqua o bassa pressione a Catania".