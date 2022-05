La Sidra eseguirà dei lavori sul canale potabile: ecco dove mancherà l'acqua

Sidra spa comunica che giorno 24 maggio 2022 sarà sospesa l’erogazione idrica per l’intera giornata, per interventi di manutenzione straordinaria su alcuni tratti dell’antico canale potabile che approvvigiona parte della città di Catania. Potrebbero quindi verificarsi disagi in queste zone: area cittadina delimitata a nord dal confine comunale; ad est dalle vie Nizzeti/Nuovalucello, Caboto, Marco Polo, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia; ad ovest dalle vie Galermo, Santa Rosa da Lima, San Nullo, Sebastiano Catania, merlino, Torresino, S.M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione; a sud da via della Concordia (Quartieri: Cibali, Fortino, S. Cristoforo, Angeli Custodi, S. G. Galermo, San Nullo, Civita, Consolazione, Cappuccini, Rapisardi); Quartiere Canalicchio (Comune di Tremestieri Etneo), Quartieri Fasano e Carrubella (Comune di Gravina di Catania).

Il servizio idrico verrà riattivato nella tarda serata del 24 maggio ed i parametri di esercizio torneranno alla normalità nel corso della giornata successiva. Saranno a disposizione i servizi di emergenza e pronto intervento tramite il numero verde Sidra 800-901755, attivo h24.