Distribuzione idrica, Sidra avverte: "Il 16 novembre possibili disservizi"

La Sidra ha comunicato che martedì 16 novembre dalle ore 8,30, a causa di interventi di manutenzione agli impianti di produzione, si verificheranno fenomeni di mancanza acqua o bassa pressione in alcune aree della città. In particolare, il disservizio interesserà: l’area della città delimitata a nord dal confine comunale; ad est dalle Vie Nizzeti, Caboto, Marco Polo, Duca degli Abruzzi, Vittorio Veneto, Raffaello Sanzio, Vincenzo Giuffrida, Ventimiglia; ad ovest dalle vie Galermo, Sebastiano Catania, S.M. Castaldi, dell’Oro, Curia, Palermo, della Regione; a sud da Via della Concordia oltre che il quartiere Canalicchio (Comune di Tremestieri Etneo), i quartieri Fasano e Carrubella (Comune di Gravina di Catania).

L'azienda comunica che potrebbero verificarsi disagi anche nelle zone circostanti e che il servizio idrico tornerà alla normalità nella tarda serata.