Sidra annuncia potenziamento degli strumenti web e telefonici per il rapporto con gli utenti

La Sidra ha annunciato il potenziamento degli strumenti web e telefonici per il rapporto con gli utenti. Difatti al fine del massimo contenimento della pandemia, Sidra ricorda che si possono contattare gli uffici utilizzando gli strumenti web e telefonici.

"Le richieste di informazioni su fatture, letture contatori, così come le richieste volture, subentri, disdette, sopralluoghi ed altro possono essere inoltrate tramite mail ad info@sidraspa.it, tramite pec a sidraspa@postacert.vodafone.it o tramite il servizio di chat on line, attivo tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 11", dice l'azienda in una nota.

Restano inoltre confermati i servizi di call center 800650640 per informazioni commerciali e 800901755 per segnalazioni di emergenze, disservizi idrici, fognari oltre ai numeri diretti dei cellulari dei dipendenti Sidra, pubblicati sul sito www.sidraspa.it Sidra comunica comunque che, da lunedì 8 marzo, riaprirà uno sportello dell’Unità Commerciale-Utenze che funzionerà però solo su appuntamento.

"Si ricorda che in questa fase, infatti, per garantire l’operatività ma nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l’accesso allo sportello avverrà unicamente tramite appuntamento che può essere fissato utilizzando il servizio di prenotazione telefonica 095.5187427 o tramite il sito www.sidraspa.it", conclude la nota.