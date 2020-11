Sidra, sospeso servizio idrico in alcune zone della città per riparazione perdita

Sidra informa che, per consentire i lavori di riparazione di una perdita sulla rete di Distribuzione, è stata sospesa l’erogazione del servizio idrico in un’area della città. In particolare saranno interessate da mancanza acqua e successivi possibili fenomeni di acqua torbida le vie: Etnea (parte alta); Passo gravina; P. Bentivoglio; Biancavilla; F. Fusco; Torino; Pirandello, Siena; M.R. Imbriani; Caronda; R. Sanzio; Corso delle Province; V. Giuffrida e traverse limitrofe. Il ripristino del servizio è previsto per il tardo pomeriggio.