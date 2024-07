Avvolta dalle fiamme innescate dalla sua sigaretta mentre fa rifornimento: è grave

Si trova ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cannizzaro la donna di 61 anni rimasta ustionata, questa mattina, mentre stava versando del carburante nel serbatoio della sua auto. L'utilitaria, una nuova Kia Picanto, si era fermata perchè rimasta a secco, come riporta Reitv. La donna, dopo aver riempito di benzina una bottiglietta di plastica in un un vicino distributore, stava rifornendo l'auto tenendo in mano una sigaretta accesa. Da lì la vampata. L'auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. La donna è stata subito soccorsa e trasferita in ambulanza all'ospedale Cannizzaro.

