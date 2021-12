Sigilli a discoteca abusiva “Onda Latina” nei pressi della stazione centrale

La polizia locale a Catania ha posto i sigilli ad una discoteca aperta senza alcuna autorizzazione in via Scuto Costarelli, nei pressi di Viale Libertà. Gli agenti hanno accertato la diffusione di musica ad alto volume e in orario non consentito e la presenza all'interno in assembramento di numerose persone senza mascherina. Nel locale vanivano anche somministrati alimenti e bevande ed il locale è risultato sprovvisto delle prescritte autorizzazioni amministrative e della licenza per spettacoli musicali. Il titolare e' stato sanzionato per complessivi 9.400 euro.