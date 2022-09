Sigonella, incendio all'interno di un'area destinata allo smaltimento di rifiuti

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti la notte scorsa nella strada provinciale 207, Tenuta Costantino, nei pressi di Sigonella per un incendio che si è sviluppato all'interno di un'area destinata al trattamento ed allo smaltimento di rifiuti urbani.

Sul posto sono state impegnate due squadre di vigili del fuoco, alcune autobotti di rincalzo, un "carro aria" e un'autoscala. L'intervento è ancora in atto per le attività di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Non sono stati segnalati danni a persone. Le origini dell'incendio sono in corso di accertamento.