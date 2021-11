Silvia Strano eletta presidente della terza Commissione consiliare

Nel Secondo Municipio è stata eletta come Presidente della terza Commissione consiliare il consigliere Silvia Strano. La commissione si occupa dei mercati rionali e commercio in sede fissa, attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi, servizi scolastici ed educativi, urbanistica, assetto del territorio e piano regolatore generale. Il Consigliere Strano di "Diventerà bellissima" vicina al capogruppo Daniele Bottino, ha ringraziato i colleghi per la fiducia, "impegnandosi a fare il massimo con determinazione e tenacia, sapendo che la commissione si occupa di settori molto delicati, ma essenziali per la comunità del municipio".