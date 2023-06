"Il patto dell'arancino": l'ultimo passaggio di Silvio Berlusconi da Catania

Silvio Berlusconi è morto oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni ed era malato di leucemia da tempo. L'ultimo suo passaggio da Catania risale al 2 novembre del 2017. In occasione della campagna elettorale dell'ex governatore Nello Musumeci, all'epoca candidato alla presidenza della Regione Siciliana, i big del centrodestra si diedero appuntamento nel capoluogo etneo, per poi rivedersi a tarda sera, dopo un affollato comizio al centro fieristico "Le Ciminiere", presso la Trattoria del Cavaliere. La tavolata riunì - tra gli altri - Vittorio Sgarbi, Matteo Salvini, Ignazio La Russa e Giorgia Meloni, che all'epoca probabilmente non si sarebbe aspettata di riuscire a conquistare la presidenza del Consiglio dei Ministri nel giro di qualche anno.

Fu proprio lei, a notte fonda, ad inventare il "Patto dell'arancino" parlando con i cronisti di un accordo informale sul programma di Governo, raggiunto proprio a Catania. Anche in quell'occasione Berlusconi si distinse per i suoi modi colorati, non lesinando selfie con i camerieri durante quella cena, da lui voluta fortemente proprio per alleggerire le tensioni tra Lega, Forza Italia e FdI.

Il cordoglio di Renato Schifani

"La notizia della morte di Silvio Berlusconi mi sconvolge, essendo venuto meno non soltanto il mio leader politico ma un fraterno amico. Esprimo la mia più affettuosa vicinanza e il mio più sentito cordoglio ai familiari. L’Italia - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commentando la notizia della scomparsa del leader di Forza Italia - perde un grande statista, un uomo che ha cambiato la politica, dando una casa comune a quanti si riconoscono nei valori liberali che hanno garantito la tenuta democratica del Paese. Berlusconi è stato un leader che ha dominato la scena politica internazionale degli ultimi 30 anni. Personalmente perdo un riferimento politico e una guida, al quale devo il mio impegno diretto nelle istituzioni, ma soprattutto un amico con il quale ho condiviso anni di battaglie per la libertà e per il bene dell’Italia".

Trantino: "Catania gli era tanto cara"

"Ci saranno gli agiografi. Ci saranno le iene. Io so che il 26 maggio sera, al termine di una memorabile giornata, alle 23 Silvio Berlusconi mi chiamò e, pur con voce stanca, rivolse gli auguri a me (con parole che non dimenticherò) e, soprattutto, alla città di Catania a lui tanto cara". Lo ha detto il Sindaco di Catania Enrico Trantino, esponente di Fratelli d'Italia. "Il resto apparterrà alla storia, che - continua - saprà filtrare una cronaca spesso faziosa. Quella telefonata, di un Uomo che avrebbe avuto tanto altro a cui pensare, rimarrà un segno di amore per la città e di considerazione per la mia persona, che non dimenticherò mai. Riposi in pace".