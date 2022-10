Sin di Biancavilla: nuovamente attivi l'ambulatorio di pneumologia e il Focal point

Nuovamente attivi il Focal point e l’ambulatorio di pneumologia, del Sin (sito di interesse nazionale) di Biancavilla. A causa della pandemia da Covid-19, entrambi i servizi hanno subito un rallentamento che si punta adesso a colmare tempestivamente. Le attività, previste nell’ambito del Piano di intervento straordinario nel Sin sono coordinate dal Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Catania, diretto da Antonio Leonardi, e dall’Uoc di Medicina Interna dell’Ospedale di Biancavilla, guidata da Maurizio Platania.

Da oggi riprende a pieno regime l’erogazione dei servizi ambulatoriali di pneumologia. I cittadini residenti nel Comune, di età compresa fra i 40 e i 70 anni, con anamnesi positiva per esposizione a fibre di fluoro-edenite, inseriti nel protocollo Sin (approvato dalla Regione Siciliana) su segnalazione del medico di medicina generale, usufruiranno pertanto di prestazioni sanitarie di screening gratuite al fine di individuare precocemente eventuali segnali di insorgenza della malattia.

Le procedure diagnostiche prevedono: - effettuazione di colloquio anamnestico strutturato - visita specialistica e accertamenti strumentali mediante apposito spirometro computerizzato. Durante le suddette attività verranno, inoltre, fornite tutte le informazioni in merito alle misure di prevenzione per ridurre il rischio connesso alla potenziale esposizione a fibre aerodisperse. Dal mese di novembre sarà riattivato anche il Focal point con colloqui strutturati per informare i cittadini e i lavoratori sui rischi dovuti all’esposizione a fluoro-edenite e sugli interventi di prevenzione primaria e di promozione della salute. Il Focal point è operativo presso il presidio ospedaliero di Biancavilla (padiglione B - primo piano), e ha funzione informativa e assistenziale.