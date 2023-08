Pubblico impiego, i sindacati incontrano il Sindaco Trantino

Si è tenuto ieri mattina presso la sede della sala Giunta del Comune di Catania l’incontro promosso dalle organizzazioni sindacali FP CIGL - CISL FP, UIL FPL e CSA con il Sindaco di Catania Enrico Trantino. Presenti oltre al Primo Cittadino, l’Assessore al personale Viviana Lombardo, il Capo di Gabinetto dott. Giuseppe Ferraro e il Dirigente dell’area del personale dott. Pietro Belfiore; per le Organizzazioni Sindacali oltre ai Segretari Provinciali di CISL FP e UIL FPL Danilo Sottile e Mario Conti erano presenti, delegati dai rispettivi segretari, Salvo Torre per la CGIL e Filippo Cariotti per il CSA, oltre al Presidente della RSU del comune di Catania Giuseppe Mauti. Le organizzazioni sindacali, dopo aver ringraziato il Sindaco per l’incontro, hanno esposto le varie problematiche che interessano il personale: dalla carenza degli organicialle inderogabili necessità di proroga e successiva stabilizzazione del personale precario, all’applicazione di alcuni istituti contrattuali per la valorizzazione del personale che necessitano di regolamentazione e copertura finanziaria, alla precarietà di figure dirigenziali fondamentali per garantire funzionalità a tutta la macchina amministrativa. Sono state poste anche le questioni riguardanti alcuni servizi erogati: asili nido, ecologia, trasporti, sicurezza sottolineando che il livello di vivibilità di una città si misura anche attraverso la qualità dei servizi che si riescono a garantire. Infine, si è posto l’accento anche sulle condizioni di lavoro del personale, sulla vivibilità degli uffici e sull’esigenza di una maggiore razionalizzazione energetica. Il Sindaco ha condiviso le problematiche rappresentate, avendo piena consapevolezza della necessità di garantire al meglio i servizi erogati dall’ente, che trova delle oggettive difficoltà con l’esiguità numerica di personale a disposizione. A tal proposito, il primo cittadino ha sottolineato come sia indispensabile garantire la continuità lavorativa al personale precario oggi impegnato nell’ente, dai vigili urbani, agli assistenti sociali, ai tecnici e a tutto il restante personale e su cui si è già impegnato e continuerà a farlo. Al fine di garantire una maggiore disponibilità di risorse da impegnare anche sul fronte delle assunzioni, si è fatto promotore di una modifica alla norma che regolamenta la capacità assunzionale degli enti e, sul fronte della situazione debitoria del comune, avere anche la possibilità di dilazionare in un maggiore arco temporale i debiti dell’ente. Tutte le organizzazioni sindacali presenti hanno condiviso le iniziative del Sindaco, auspicando un confronto e una collaborazione continua con l’amministrazione, che vada oltre gli aspetti dettati dalle norme contrattuali e guardi soprattutto alla vivibilità della città e al benessere organizzativo dei dipendenti.