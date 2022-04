Sindacati, all'Università l'affermazione della Gilda

Alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) dell’Università di Catania, tenutasi nei giorni 5, 6 e 7 aprile, La Federazione Gilda Unams/Dipartimento Università registra una storica affermazione e con il 30.94% dei consensi è il sindacato più votato all’interno dell’Ateneo Catanese e ottiene 5 seggi su 15.

Con una percentuale di votanti dell’82.75% ancora una volta, in Ateneo, si è registrata una bellissima testimonianza di partecipazione e democrazia, che rafforza il mandato di rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali. La FGU vede confermato il trend di crescita sia in percentuale che in termini assoluti rispetto alle ultime RSU tenutesi nel 2018. Un risultato importante, che premia l’impegno in prima persona delle candidate e dei candidati insieme a quello messo in campo dalla Segreteria d’Ateneo.

“Uno risultato elettorale storico per un sindacato autonomo – dichiara Carlo Ceraldi, Coordinatore d’Ateneo – le iscrizioni in costante crescita, sono tutti segnali positivi che ci stimolano a svolgere in modo ancor più determinato il nostro ruolo di rappresentanza del personale tecnico amministrativo, per ottenere un più giusto e pieno riconoscimento del valore del lavoro svolto con abnegazione e forte spirito di appartenenza da tutto il personale dell’Ateneo”.