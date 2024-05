Sindacati etnei non invitati ad un incontro su sicurezza e morti sul lavoro: "Siamo amareggiati"

"Le morti sul luogo di lavoro sono prima di tutto tragedie personali e familiari. Ma in quanto accadimenti sociali ci riguardano tutti. In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro l'Asp di Catania ha organizzato un incontro con le scuole cittadine; un evento di certo pensato per i giovani, ma che ha previsto moltissimi saluti istituzionali e persino momenti di intrattenimento. I grandi assenti dellì'iniziativa erano i sindacati, che non sono mai stati invitati".

Lo affermano in una nota congiunta i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil di Catania Carmelo De Caudo, Maurizio Attanasio, Enza Meli, che chiedono ai vertici dell'azienda sanitaria " come si possa ignorare il ruolo di chi rappresenta proprio quei lavoratori, e dunque le vere vittime di un disastro generale a cui assistiamo tutti con dolore e rabbia, e i cui soggetti responsabili sono tanti, istituzioni in primis?".

"L'Asp dimentica che Cgil, Cisl e Uil concretamente ogni giorno e da oltre un secolo - aggiungono i tre sindacalisti - lavorano per la tutela dei diritti dei lavoratori come previsto dalla Costituzione. Ignorare le sigle sindacali significa contribuire anche territorialmente a quel clima tanto caro all'attuale governo nazionale che mira ad azzerare e umiliare le voci critiche, anche se costruttive. Ci dichiariamo amareggiati e ci auguriamo che in futuro le occasioni di incontro, sia istituzionali che divulgative puntino al bene comune e al rispetto dei ruoli".