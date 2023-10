La denuncia del sindacato di polizia Coisp: "Ad Acireale agenti costretti a eseguire rilievi stradali"

Il Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia (Coisp) segnala una "importante criticità nel commissariato della polizia di Acireale". Secondo i rappresentanti del Coisp la criticità riguarda "l'impiego del personale delle volanti in caso di incidenti stradali".

Gli agenti - segnalano i sindacalisti - già impiegati nella delicata materia del controllo del territorio, sono costretti a eseguire in assenza di preparazione tecnica i rilievi in caso di sinistri stradali - che per normativa devono essere eseguiti da personale specializzato - in quanto non vi sono, in molti casi e sicuramente per motivi legittimi legati anche agli orari di lavoro, gli altri organi precostituiti per legge: in primo luogo la polizia locale". "La situazione è delicata - osserva il Coisp - anche perché gli operatori di polizia, in caso di errori nella redazione del verbale attestante la ricostruzione dei fatti, errori associati alla mancanza di specifiche competenze, potrebbero incorrere in responsabilità civili e, in una simile ipotesi ad andarci di mezzo sarebbero i poliziotti e i cittadini coinvolti nel sinistro".

Il Coisp aggiunge inoltre che "anche che le operazioni di polizia associate ai rilievi stradali spesso convergono nei procedimenti penali e civili, come ad esempio in caso di querele o denunce proposte a seguito di lesioni colpose". Il Coisp conclude la nota chiedendo "un intervento immediato volto a ripristinare le giuste regole in una materia tanto specifica e delicata, così come dicono anche le circolari del Dipartimento di pubblica sicurezza."