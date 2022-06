Vittorio Costantini a Catania per l'asseblea nazionale Usip

“Abbiamo due rivendicazioni prioritarie per le donne e gli uomini della Polizia di Stato: sicurezza sul lavoro e pensione integrativa, creata anche con i contributi del datore di lavoro. Non è degno di un Paese civile che un giorno debba ritrovarsi a non poter arrivare alla fine del mese chi va in pensione dopo avere rischiato la vita nelle strade”. Lo ha detto Benedetto Attili, tesoriere nazionale della Uil con delega alla Sicurezza, intervenendo oggi in videoconferenza all’Assemblea nazionale dei giovani dirigenti del sindacato di Polizia Usip. La riunione s’è tenuta a Catania nella sala “Mico Geraci”, alla presenza del segretario generale dell’Usip Vittorio Costantini che ha spiegato: “Sentiamo il dovere di mettere in campo ogni sforzo per la formazione di nuove leve sindacali. Devono essere messe in condizione di acquisire un bagaglio di conoscenze e di competenze, necessario a portare avanti il fondamentale percorso di salvaguardia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia di Stato”. “Formazione, Competenze e Tutele” il tema dell’evento, salutato dal questore Maurizio Calvino che ha sottolineato l’importanza della “collaborazione costruttiva con le parti sociali, mirata a risultati comuni e non a battaglie personali”.

Nel corso dell’iniziativa, promossa dal segretario territoriale Usip Alessio Poidomani e moderata dalla responsabile nazionale Rosaria Maira, è stato Franco Burdo in collegamento audio-video a parlare di questioni previdenziali. In videoconferenza pure la segretaria generale della Uil Sicilia. Luisella Lionti ha lanciato un appello “perché il lavoro torni al centro del dibattito politico” e ha denunciato la condizione di giovani e donne: “Tra loro sono sempre meno gli occupati – ha esclamato – ma proprio per questo sono sempre più presenti nell’impegno quotidiano, nell’azione e nel servizio sindacale della Uil”. Nella sala “Mico Geraci”, infine, ha preso la parola la segretaria generale del sindacato catanese Enza Meli, che ha affermato: “Come cittadini catanesi crediamo sia molto significativo che il sindacato di Polizia, l’Usip, abbia scelto questo territorio per l’Assemblea nazionale Giovani. Questo è il modo migliore per rivelare quanto sia lontano da luoghi comuni e pregiudizi il volto di questa provincia e, con essa, di tutta l’Italia. Vogliamo esaltare il volto migliore del Paese ma noi siamo Sindacato dei Cittadini, delle Persone, del Popolo e abbiamo il diritto-dovere di batterci perché sia dato giusto riconoscimento al lavoro di chi lavora per noi. Non basta chiamare eroi le ragazze e i ragazzi delle forze dell’ordine, che francamente sono stufi di pacche sulle spalle. Servono riconoscimenti concreti”.