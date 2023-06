In piazza Università, sit -in "Salviamo la Sanità pubblica"

Manifestazione nazionale unitaria, in piazza Università, dell'Intersindacale della dirigenza medica per "salvare la sanità pubblica". Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, sindacato degli ospedalieri (costituente anche della Federazione Veterinari e Medici) e dei medici di medicina generale, del territorio e della specialistica ambulatoriale, era presente con dirigenti nazionali, regionali e catanesi.

Nel corso del sit-in Rosario Di Carlo che è dirigente nazionale di Fismu (e FVM), ha sottolineato come gli appelli, le proposte, le denunce dei medici rimangano da anni inascoltate a livello nazionale e a livello regionale. "In Sicilia - spiega - la situazione è di straordinaria difficoltà perché i problemi storici e strutturali vengono da lontano, da diversi anni e governi passati, ma si stanno ulteriormente acuendo. L'aggravante all'inerzia e alla mancata pianificazione di investimenti è la tendenza a facilitare l'esternalizzazione di servizi, cioè la privatizzazione di ulteriori pezzi di sanità pubblica. Un autentico banchetto sui diritti dei cittadini. Non si razionalizzano i piccoli ospedali e si punta sul territorio su Case di Comunità mal distribuite e peggio organizzate, che rischiano di essere delle cattedrali nel deserto. Intanto, gli ambulatori degli specialisti e dei medici famiglia affogano nella burocrazia, il 118 è costretto a rincorrere le falle del sistema, i pronto soccorso sono presi di assalto e le corsie di ospedale sono con pochi posti letto".

"Ma non basta - sottolinea il dirigente regionale Fismu Rosario di Carlo - centinaia di medici, infermieri, tecnici sanitari e amministrativi dopo anni di tagli e di blocco delle assunzioni operano in una rete precarizzata che alla prima emergenza rischia sempre di essere travolta. E al danno si aggiunge la beffa in questi ultimi mesi: vediamo sempre più il ricorso a medici a gettone, o addirittura importati dall'estero, con costi anche più alti per le tasche dei contribuenti". "La tutela la salute dei pazienti passa per investimenti seri ed adeguati - conclude - per una riorganizzazione dei servizi e la fine della precarizzazione del personale medico e sanitario. Per salvare la sanità pubblica è urgente difendere e valorizzare il lavoro dei medici del Servizio Sanitario Nazionale"