Palazzo degli Elefanti, sindaco a colloquio con i vertici della guardia di finanza

Il sindaco Enrico Trantino ha ricevuto in visita istituzionale nel Palazzo degli Elefanti il comandante interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della guardia di finanza, generale di corpo d’armata Rosario Lorusso, accompagnato dal comandante provinciale di Catania, generale di brigata Antonino Raimondo. Nel corso del cordiale colloquio è stata confermata l'importanza della collaborazione e della sinergia istituzionale per il raggiungimento di obiettivi di tutela della legalità al servizio di tutta la collettività. Al termine dell'incontro il sindaco ha rivolto un particolare ringraziamento ai vertici delle fiamme gialle per l'impegno costante di tutto il Corpo di Polizia nell'attività di contrasto a malaffare e criminalità organizzata.