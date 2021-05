Il sindaco metropolitano incontra il nuovo comandante dei vigili del fuoco

Il sindaco metropolitano Salvo Pogliese, affiancato dal capo di gabinetto Giuseppe Galizia, ha ricevuto in visita istituzionale, nel Centro direzionale Nuovaluce, il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Giuseppe Biffarella. “Ringrazio il comandante Biffarella - ha detto Pogliese – per questo incontro che ci ha permesso di ribadire la comune volontà di rafforzare la collaborazione tra le nostre istituzioni e allo stesso tempo mi ha dato modo di esprimere la sincera gratitudine e l'apprezzamento della nostra comunità nei confronti del corpo dei vigili del fuoco. Un'istituzione amatissima da tutti gli italiani perché nella sua quasi secolare storia ha saputo dare esempi di abnegazione ed eroismo”.

Il sindaco Pogliese ha ricordato come la città di Catania abbia riconosciuto, con la consegna della prestigiosa Candelora d'Oro in occasione della festa di Sant'Agata, il lavoro compiuto dai vigili del fuoco ogni giorno anche a costo della vita, come testimoniato dal tragico episodio della via Sacchero con il sacrificio di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. ll comandante Biffarella, nel ringraziare il sindaco per l'accoglienza, ha voluto ripercorrere alcuni momenti della storia dei pompieri, soffermandosi sulle ultime evoluzioni del corpo, con l'acquisto di mezzi speciali di pronto intervento, le specializzazioni relative al pilotaggio di droni e ai TAS, topografi assistenti al soccorso, che mappano il terreno tramite Gps per cercare i dispersi.