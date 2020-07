Anche Musumeci è vicino a Pogliese: il centrodestra sposa la linea del garantismo

Anche il presidente della Regione Nello Musumeci è intervenuto sulla condanna del Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e sulla relativa sospensione per effetto della legge Severino. Il tribunale di Palermo ha infatti condannato ieri, per peculato continuato, cinque ex deputati regionali, nel processo per le cosiddette "spese pazze dell'Assemblea regionale siciliana". Tra loro anche l' attuale sindaco di Catania, condannato a 4 anni e 3 mesi.

"Al sindaco di Catania Salvo Pogliese - ha detto Musumeci - voglio far pervenire il mio personale pensiero di amicizia. Egli è una persona che si è spesa con affetto per la propria città, senza pensare un solo istante a lasciare il Parlamento Europeo per immergersi in una difficile impresa. Oggi la Città sta affrontando un percorso di risanamento, al quale il Governo della Regione non ha fatto mai mancare il proprio sostegno. Si rispetta sempre ogni sentenza - conclude - ma proprio il rispetto delle sentenze e dello Stato di diritto mi impone di augurare a Salvo, con l'amicizia di sempre, di poter il prima possibile vedere riconosciute le proprie ragioni”.

Sulla questione è intervenuto anche Basilio Catanoso, di Fratelli d'Italia, ribadendo il suo supporto a Pogliese e sposando la lienea garantista che prevale nel centrodestra. "A Salvo Pogliese va rinnovata fiducia e stima, a fronte di una incredibile condanna e di conseguenze legate a una legge incostituzionale come la Severino, palesemente in violazione dell’articolo 27 della Costituzione - spiega - riconosce sino al Terzo Grado la presunzione di innocenza. Le condanne sono, pertanto, tali al terzo grado di giudizio e siamo certi che già in appello verrà riconosciuta la piena estraneità di Pogliese, 'reo' di aver anticipato denaro proprio al Gruppo di appartenenza, e averne ripresa una parte, restando comunque creditore di una somma ingente. Fatti risibili che sono usati ipocritamente dai soliti profittatori politici, fra i quali anche quelli responsabili del dissesto al Comune di Catania, le cui responsabilità nei confronti della nostra Sicilia e della Nazione sono di ben altro spessore, in negativo. Voglio tranquillizzare chi, da dirigente del Partito Democratico, parla di una Catania che rischia di rimanere “acefala”: a differenza loro, il nostro non è il progetto di un singolo, ma una amministrazione corale - conclude catanoso - la cui azione di risanamento proseguirà senza indugio. Si vada avanti, come prevede la legge, rispettando il mandato popolare, in attesa di rivedere il Sindaco fra pochissimi mesi al proprio posto, quello deciso dai cittadini catanesi".

Vicinanza arriva anche dall'assessore della giunta comunale Giuseppe Lombardo: "Solidarietà umana e politica a Salvo Pogliese per una sentenza che ci aspettavamo di altro segno . Siamo certi che gli altri gradi di giudizio faranno emergere la sostanziale correttezza dei suoi comportamenti e sollecitiamo il legislatore a rimediare al paradosso della Severino . Proseguiremo il nostro lavoro per il risanamento e il rilancio della città".