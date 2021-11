Il sindaco Pogliese è in isolamento: un suo familiare ha contratto il Covid

Il sindaco di Catania è in isolamento poiché un suo familiare ha contratto il Covid. La notizia l'ha data direttamente il primo cittadino dalla sua pagina facebook. Pogliese è in buone condizioni di salute ed è risultato negativo al tampone ma dovrà stare in isolamento fiduciario. Anche le condizioni del familiare non destano preoccupazioni anche perché si era sottoposto alla vaccinazione così come il sindaco. "Continuo da casa, pur in modalità da "remoto", a lavorare per la nostra Catania", ha detto Pogliese che nelle occasioni di incontri pubblici era sempre accompagnato dalla ormai "consueta" mascherina raffigurante i colori della bandiera italiana. Anche i lavori del consiglio comunale stanno proseguendo, vista l'emergenza pandemica, in modalità mista con alcuni consiglieri in presenza e gli altri collegati in videoconferenza mentre le commissioni si tengono tutte in streaming.