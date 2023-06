Il sindaco Trantino incontra il presidente del Senato La Russa: "Evviva Catania"

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama il neosindaco di Catania, Enrico Trantino. "Sono orgoglioso di ospitare il sindaco di Catania appena eletto con un numero di voti impressionante e una percentuale di voti ancora più alta - ha detto La Russa che è di origini catanesi - Lo ringrazio per la visita e spero di poter ricambiare presto al comune. Evviva Catania"". Il primo cittadino, eletto alle ultime amministrative ed esponente di Fratelli d'Italia, ha ringraziato per l'ospitalità, "certo di una proficua collaborazione - ha aggiunto - e conoscendo il senso delle istituzioni che accomuna il presidente La Russa con chi sta parlando, in nome dell'intera comunità catanese".