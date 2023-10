Sindaco Trantino: "Intitoleremo a Laura un luogo evocativo"

Il sindaco Enrico Trantino, gli assessori della giunta e tutta l'Amministrazione comunale di Catania esprimono "unanime cordoglio e si uniscono al dolore della famiglia e dei tanti amici per la scomparsa di Laura Salafia". Lo afferma una nota del Comune di Catania.

"Per tredici anni - ha detto Trantino - la sua sofferenza ha interrogato le nostre coscienze di cittadini su un atto di violenza che ha colpito una ragazza innocente, ingiustamente vittima di una cinica sorte. Faremo in modo di ricordarla in modo perenne con l'intitolazione di un luogo evocativo della Città di Catania affinché il suo modello di donna di cultura, esemplare e coraggiosa, che ha mostrato insuperabile attaccamento alla vita, nella gioia e nel dolore, rimanga un esempio anche per le future generazioni".