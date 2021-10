Autolavaggio del centro era allacciato abusivamente alla condotta idrica

Proseguono gli accertamenti contro l'abusivismo idrico della Sidra. Nella giornata odierna i tecnici della partecipata, con i carabinieri della stazione di piazza Dante, hanno scoperto in pieno centro storico un allaccio abusivo alla condotta idrica a opera di un noto autolavaggio che, a causa del ritiro del contatore per morosità, aveva continuato illegalmente ad approvvigionarsi. Mediante la sigillazione della presa d’acqua si è dato fine al prelievo abusivo. Durante le operazioni si è accertato anche un allaccio abusivo alla rete elettrica. Sidra annuncia che intensificherà controlli e verifiche e, pertanto, invita gli utenti che, non lo fossero ancora, a regolarizzare la propria posizione.