Sirna: "La raccolta differenziata non può partire in queste condizioni a Cibali"

Sulla notizia della raccolta "porta a porta" nelle zone di Nesima Inferiore, Cibali e Borgo Sanzio a partire dal 20 giugno, è intervenuto Rosario Sirna, vice presidente del IV Municipio, che punta il dito sul "solito mancato coinvolgimento del locale consiglio circoscrizionale" in queste decisioni. "Ci si chiede preoccupati secondo quale incomprensibile logica si stia procedendo in tal modo. Cibali è ancora invasa dai rifiuti accatastati da settimane, a rischio sanitario e incendi, non sarebbe opportuno prima bonificare l'intero quartiere? Inoltre i cittadini non hanno contezza dei calendari della raccolta differenziata, nessuna informazione è data ai cittadini né di carattere generale né di un centro di distribuzione dove potersi recare per ritirare mastelli e contenitori vari. Così fatta non può che essere un fallimento e poi cosa di dirà che sono i cittadini incivili e sporcaccioni? Cibali è pronta a differenziare ma l'amministrazione lo è?". Con questi interrogativi, Sirna chiede che venga spostata di qualche giorno questa partenza e "ci si attivi immediatamente per riportare le ordinarie condizioni di decoro ed igiene in questa parte di Catania e soprattutto si mettano i cittadini in condizione per poter differenziare i rifiuti. Sono certo che tutto l'intero consiglio circoscrizionale non si sottrarrà a dare il proprio contributo per raggiungere questi ordinari risultati".