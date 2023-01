Terremoti: Dipartimento regionale protezione civile Sicilia, ricordare vittime 1963 e prevenire

Ricordare le vittime e le devastazioni del devastante terremoto di magnitudo 7.2 dell'11 gennaio del 1963 nel Val di Noto con iniziative sul rischio sismico e le sue possibili conseguenze. E' l'obiettivo del Dipartimento regionale della Protezione civile (Drpc) della Sicilia che, a 330 anni dal drammatico terremoto, torna ad auspicare che "ogni ente pubblico e, in particolare, ogni Comune della Regione verifichi il proprio piano, le procedure e la propria struttura di protezione civile e promuova e organizzi convegni, momenti di informazione alla popolazione, esercitazioni e, in particolare, prove di evacuazione di edifici pubblici, di strutture sanitarie e di scuole dell'isola". L'invito è rivolto anche ai dirigenti delle strutture sanitarie, che sono strategiche ai fini di protezione civile, anche per la verifica dei piani di emergenza interna Peimaf e dei Piani di emergenza interna ed evacuazione Pee. Priorità andrà data alle prove di evacuazione degli edifici scolastici che, supportate dal volontariato di protezione civile, coinvolgano l'intero corpo docente e non docente e, soprattutto, per promuoverne il ruolo attivo nel campo della prevenzione. Le attività di esercitazione nelle scuole, sottolineano dal Drpc Sicilia, potrebbero essere anticipate da approfondimenti sul rischio sismico a cura degli insegnanti o di funzionari esperti del Comune, delle Città Metropolitane, dei Liberi Consorzi nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e di questo Dipartimento regionale con l'apporto del volontariato regionale. Per dare maggior diffusione e peso alle iniziative, queste potranno essere documentate con i mezzi più idonei, video, reportage giornalistici, che potranno essere ulteriormente divulgate da questo Dipartimento"